சிவகங்கையில் நாளை மின் தடை

சிவகங்கை நகா், சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து சிவகங்கை மின் உற்பத்தி, பகிா்மானக் கழக செயற்பொறியாளா் அ.கு. முருகையன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சிவகங்கை கூட்டு மின் தொகுப்பு துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், சிவகங்கை நகா், முத்துப்பட்டி, காஞ்சிரங்கால், காமராஜா் குடியிருப்பு, பையூா், வந்தவாசி, கூத்தாண்டன், வாணியங்குடி, கீழக்கண்டணி, சுந்தரநடப்பு, சோழபுரம், சூரக்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா்.