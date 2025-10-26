திமுக கூட்டணியிலிருந்து விசிகவைப் பிரிக்க முடியாது: தொல். திருமாவளவன்
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியைப் பிரிக்க முடியாது என அந்தக் கட்சியின் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற கட்சி நிா்வாகியின் இல்ல விழாவில் கலந்து கொண்ட பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
புதிய கல்விக் கொள்கையை கேரள அரசு எதன் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டது எனத் தெரியவில்லை. கேரள அரசு பல விமா்சனங்களுக்கு இடையே புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டது அதிா்ச்சியளிக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசு புதிய கல்விக் கொள்கையிலும் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்மாதிரியாகத்தான் விளங்கும். சிறப்பு தீவிர வாக்காளா் திருத்த நடவடிக்கை கூடாது என்பதுதான் திமுக, அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைப்பாடு. அதிமுக, திமுக கூட்டணிகள் ஓரணியில் நின்று இந்த நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
பாஜக, இந்து அமைப்பினா் எங்களை குறி வைத்து அரசியல் செய்கின்றனா். திமுகவுக்கும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் இடையே விரிசலை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றனா். அவா்களின் நோக்கம் நிறைவேறாது என்றாா் அவா்.
சென்னையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரைக்கு வந்த அவா் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தனியாா் பல்கலை திருத்தச் சட்ட மசோதாவைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என விசிக சாா்பில் தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து மறுசீராய்வு செய்யப்படும் என உயா்கல்வி துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் தெரிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றாா் அவா்.