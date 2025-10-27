சிவகங்கை
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியா் வீட்டில் 40 பவுன் நகை திருட்டு
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரின் வீட்டில் 40 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
மானாமதுரையைச் சோ்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியா் மாரியப்பன் (62) தயா நகரில் வசித்து வருகிறாா். இவா் வீட்டைப் பூட்டி விட்டு குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊரான விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூருக்கு தீபாவளியைக் கொண்டாடுவதற்காக கடந்த வாரம் சென்றாா்.
இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊா் திரும்பிய மாரியப்பன் வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 40 பவுன் தங்க நகைகள், வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் மானாமதுரை சிப்காட் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.