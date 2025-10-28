சிவகங்கை
சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே திங்கள்கிழமை இரவு சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
மானாமதுரை கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அய்யனாா் (58). கூலித் தொழிலாளியான இவா் அருகேயுள்ள எம். கரிசல்குளம் கிராமத்தில் மதுரை-ராமநாதபுரம் நான்கு வழிச் சாலையைக் கடக்க முயன்ற போது, அந்த வழியாக வந்த காா் மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து மானாமதுரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.