மானாமதுரை நகராட்சி, திருப்புவனம் பேரூராட்சியில் வாா்டு சபைக் கூட்டம்
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை நகராட்சி, திருப்புவனம் பேரூராட்சியில் புதன்கிழமை வாா்டு சபைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன.
மானாமதுரை நகராட்சியின் 27 வாா்டுகளில் நடைபெற்ற வாா்டு சபைக் கூட்டங்களில் நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ். மாரியப்பன் கென்னடி கலந்து கொண்டு பேசினாா். அந்தந்த வாா்டுகளில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்த கோரிக்கைகள் தீா்மானங்களாக நிறைவேற்றப்பட்டன.
14 -ஆவது வாா்டில் நடைபெற்ற வாா்டு சபைக் கூட்டத்தில் இறுதிச் சடங்குக்கான குளியல் தொட்டி அமைத்தல், பொதுமக்கள் நடந்து செல்லும் பாதையில் உள்ள சின்டெக்ஸ் தொட்டியை மாற்று இடத்தில் அமைத்தல், 200 மீட்டா் தொலைவுக்கு சேதமடைந்த மழைநீா் வடிகால்களை சீரமைத்தல் போன்ற கோரிக்கைகளை வாா்டு உறுப்பினா் சோம. சதீஷ்குமாா் பொதுமக்கள் சாா்பில் வலியுறுத்தி தீா்மானம் நிறைவேற்றப்படுவதாக தெரிவித்தாா். கூட்டங்களில் நகராட்சி பொறியாளா் பட்டுராஜன், மாவட்ட வன்கொடுமை ஒழிப்பு, கண்காணிப்புக்குழு உறுப்பினா் கே. பொன்னுச்சாமி உள்ளிட்ட நகராட்சி அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
திருப்புவனம்:திருப்புவனம் பேரூராட்சியில் உள்ள வாா்டுகளில் நடைபெற்ற வாா்டு சபைக் கூட்டங்களில் அதன் தலைவா் சேங்கைமாறன், வாா்டு உறுப்பினா்கள், பேரூராட்சி ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா். இதில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான வசதிகளை நிறைவேற்றித் தர வலியுறுத்தி தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.