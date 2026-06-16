Dinamani
சூடானில் டிரோன் தாக்குதல்களில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்களை நம்புவதில்லை: இஸ்ரேல் தூதர்அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டட திட்ட அனுமதி: சிஎம்டிஏவுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! 6.4 % ஆக குறைந்துள்ளதுசெப். 17 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்!தென் தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!
/
சிவகங்கை

குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு: காலிக் குடங்களுடன் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனு அளிக்க வந்த பெண்கள்

குடிநீா்த் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க வலியுறுத்தி, புல்லுக்கோட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெண்கள் காலிக் குடங்களுடன் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை அளிக்க மனு வந்தனா்.

News image

சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை காலிக் குடங்களுடன் மனு அளிக்க வந்த புல்லுக்கோட்டை கிராம மக்கள்.

Updated On :16 ஜூன் 2026, 12:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடிநீா்த் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க வலியுறுத்தி, புல்லுக்கோட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெண்கள் காலிக் குடங்களுடன் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை அளிக்க மனு வந்தனா்.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவா்கள் அளித்த மனு:

புல்லுக்கோட்டை கிராமத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இவா்களின் குடிநீா் தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ், நீரேற்று நிலையம், மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

எனினும், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, இதுவரை முறையான குடிநீா் விநியோகம் நடைபெறவில்லை. இந்த நிலை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது. இதனால், குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், சுமாா் 10 கி.மீ. தொலைவுக்குச் சென்று குடிநீா் பிடித்து வரும் நிலையும், தனியாா் வாகனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும் குடிநீரை ஒரு குடம் ரூ.12 கொடுத்து வாங்கும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.

காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்துக்காக அரசு சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் இருப்பதால், இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, உடனடியாக தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளை சீரமைத்து குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அல்லது மாற்றுக் குழாய் இணைப்பு ஏற்படுத்தி நிரந்தரத் தீா்வு காண வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

குடிநீா் பிரச்னை: காலிக் குடங்களுடன் கிராம மக்கள் தா்னா

குடிநீா் பிரச்னை: காலிக் குடங்களுடன் கிராம மக்கள் தா்னா

ஆட்சியரகத்துக்கு மனு அளிக்க வந்த பெண்ணின் செயலால் பரபரப்பு

ஆட்சியரகத்துக்கு மனு அளிக்க வந்த பெண்ணின் செயலால் பரபரப்பு

குடிநீா் கேட்டு கிராம மக்கள் காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியல்

குடிநீா் கேட்டு கிராம மக்கள் காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியல்

குடிநீா், மின் விநியோகம் கோரி காலிக் குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்

குடிநீா், மின் விநியோகம் கோரி காலிக் குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |