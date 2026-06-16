குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு: காலிக் குடங்களுடன் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனு அளிக்க வந்த பெண்கள்

குடிநீா்த் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க வலியுறுத்தி, புல்லுக்கோட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெண்கள் காலிக் குடங்களுடன் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை அளிக்க மனு வந்தனா்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவா்கள் அளித்த மனு:
புல்லுக்கோட்டை கிராமத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இவா்களின் குடிநீா் தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ், நீரேற்று நிலையம், மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
எனினும், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, இதுவரை முறையான குடிநீா் விநியோகம் நடைபெறவில்லை. இந்த நிலை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது. இதனால், குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், சுமாா் 10 கி.மீ. தொலைவுக்குச் சென்று குடிநீா் பிடித்து வரும் நிலையும், தனியாா் வாகனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும் குடிநீரை ஒரு குடம் ரூ.12 கொடுத்து வாங்கும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.
காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்துக்காக அரசு சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் இருப்பதால், இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, உடனடியாக தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளை சீரமைத்து குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அல்லது மாற்றுக் குழாய் இணைப்பு ஏற்படுத்தி நிரந்தரத் தீா்வு காண வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.