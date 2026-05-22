Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
சிவகங்கை

காரைக்குடி மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் சாலை மறியல்

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் மாநகராட்சி நிரந்தர, ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

News image

காரைக்குடி -தேவகோட்டை சாலை அம்மன் சந்நிதி அருகே வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட மாநகராட்சி நிரந்தர, ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள்.

Updated On :22 மே 2026, 2:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் மாநகராட்சி நிரந்தர, ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

காரைக்குடி மாநகராட்சியில் 85 போ் நிரந்தரமாகவும், 152 போ் ஒப்பந்தத்திலும் என 152 தூய்மைப் பணியாளா்கள் பணியில் உள்ளனா். நகராட்சியாக இருந்த காரைக்குடி மாநகராட்சியாக நிலை உயா்த்தப்பட்டதும் நிரந்தர பணியாளா்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் போன்று ஒப்பந்தப் பணியாளா்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஊதியம் வழங்கவேண்டும். தினமும் காலையில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு தரமான உணவுப் பொருள்களை வழங்க வேண்டும். தூய்மைப் பணிக்கு நல்ல முறையில் இயங்கும் வாகனங்களை வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்தப் பணியாளா்களை அடிக்கடி இடமாறுதல் செய்வதை நிறுத்த வேண்டும். இறந்த தொழிலாளா்களுக்கு பணப்பலன்களை உடனே வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காரைக்குடி- தேவகோட்டை சாலை அம்மன் சந்நிதி அருகே சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கத்தினா் ஆதரவு தெரிவித்து தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். தகவலறிந்ததும் மாநகராட்சி ஆணையா் சங்கரன், காவல் துறை அதிகாரிகள் நேரில்சென்று பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். ஆனால் உடன்பாடு ஏற்படாததால் போராட்டம் நீடித்தது. இதுகுறித்த தகவல் தமிழக கனிம வளத்துறை அமைச்சா் டிகே. பிரபுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவா் கைப்பேசி மூலம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிா்வாகிகளிடம் கோரிக்கைகள் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தாா். இதை ஏற்று அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.

தொடர்புடையது

மாநகராட்சித் தூய்மைப் பணியாளா்களை நிரந்தரமாக்க வலியுறுத்தல்

மாநகராட்சித் தூய்மைப் பணியாளா்களை நிரந்தரமாக்க வலியுறுத்தல்

அன்னையா் தினத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் கௌரவிப்பு

அன்னையா் தினத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் கௌரவிப்பு

ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் குறைப்பு: சிவகாசி மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணிகள் பாதிப்பு

ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் குறைப்பு: சிவகாசி மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணிகள் பாதிப்பு

பேருந்து சேவை இல்லாததால் பயணிகள் சாலை மறியல்

பேருந்து சேவை இல்லாததால் பயணிகள் சாலை மறியல்

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!