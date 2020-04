கன்னியப்பப் பிள்ளைபட்டியில் சமூக இடைவெளி விட்டுஅமா்ந்து நிவாரணத் தொகை பெற்றுச் சென்ற பொதுமக்கள்

