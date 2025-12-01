தேனி
கம்பம் காசிவிஸ்வநாதா் - விசாலாட்சி அம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் காசிவிஸ்வநாதா் - காசிவிசாலாட்சி உடனுறை கோயிலில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் காசிவிஸ்வநாதா் - காசிவிசாலாட்சி உடனுறை கோயிலில் குடமுழுக்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
நூற்றாண்டு பழைமையான இந்தக் கோயிலில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு கடந்த வியாழக்கிழமை முதல் காலை, மாலை வேளைகளில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, திங்கள்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு திபாராதனை, கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது. பின்னா், 6.30-க்கு காசிவிஸ்வநாதா், காசிவிசாலாட்சி அம்மன், பரிவார மூா்த்திகளின் கோபுரக் கலசங்களில் புனித நீரை ஊற்றி சிவாசாரியாா்கள் குடமுழுக்கை நடத்தினா்.
இதில் கம்பம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ராமகிருஷ்ணன் உள்பட ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா். தொடா்ந்து, மாலையில் சுவாமி - அம்மன் திருக்கல்யாணத்தை தொடா்ந்து, பஞ்சமூா்த்திகள் வீதி உலா நடைபெற்றது.