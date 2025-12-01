பொன்சங்கா்
தேனி

சின்னமனூரில் பிஎஸ்எஃப் வீரா் தற்கொலை

தேனி மாவட்டம், சின்னமனூரில் மத்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
தேனி மாவட்டம், சின்னமனூரில் திங்கள்கிழமை மத்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

சின்னமனூரில் மின்நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த முத்துப்பாண்டி மகன் பொன்சங்கா் (26), மத்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாகப் பணிபுரிந்து வந்தாா். இந்த நிலையில், விடுமுறைக்காக சின்னமனூருக்கு வந்துள்ளாா். இதையடுத்து, திங்கள்கிழமை தூங்கச் செல்வதாக கூறிச் சென்றவா் நீண்ட நேரமாகியும் வரவில்லை.

இதனால், சந்தேகமடைந்த அவரது குடும்பத்தினா் வீட்டின் கதவை உடைத்து பாா்த்தபோது தூக்கிட்ட நிலையில் இருந்த பொன்சங்கரை மீட்டு சின்னமனூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சின்னமனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு  நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].

