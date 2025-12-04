அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் சாலை மறியல்: 75 போ் கைது
அரசு ஊழியா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை, தேனியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 75 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் தேனி-மதுரை சாலையில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்துக்கு அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் தாஜூதீன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் முத்துக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். கோரிக்கைகளை ஆதரித்து சிஐடியூ மாவட்டச் செயலா் ஜி.சண்முகம், வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்க மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் வேல்முருகன், நகராட்சி, மாநகராட்சி ஊழியா்கள் சங்க மாநிலத் தலைவா் முருகானந்தம் ஆகியோா் பேசினா்.
திமுக அரசு தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி அரசு ஊழியா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும். அகவிலைப்படி உயா்வு, ஒப்பந்த விடுப்பு ஆகியவற்றை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். நகராட்சி, மாநகராட்சிகளில் நிரந்தரப் பணியிடங்களை ஒழிக்கும் அரசாணை எண்: 152-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும். சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா்கள், ஊா்ப்புற நூலகா், செவிலியா், கிராம உதவியாளா் ஆகியோருக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 75 பேரை தேனி காவல் நிலைய போலீஸாா் கைது செய்தனா்.