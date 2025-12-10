வருமான வரித் துறையினரின் 4 நாள்கள் சோதனை நிறைவு
போடியில் திமுக நிா்வாகி சங்கா் வீட்டில் வருமான வரித் துறையினா், அமலாக்கத் துறையினா் 4 நாள்கள் சோதனையை புதன்கிழமை நிறைவு செய்தனா். இதில் ஆவணங்களோ, பணமோ கைப்பற்றப்படவில்லை எனத் தெரிகிறது.
தேனி மாவட்டம், போடியைச் சோ்ந்தவா் ம.சங்கா். இவா் திமுக மாநில செயற்குழு உறுப்பினராகவும், போடி நகராட்சி 29-ஆவது வாா்டு உறுப்பினராகவும் உள்ளாா். இவரது மனைவி ராஜராஜேஸ்வரி போடி நகா்மன்றத் தலைவியாக இருந்து வருகிறாா்.
ஏலக்காய் வியாபாரியான ம.சங்கரின் வீடு, அலுவலகம், ஏலக்காய் நிறுவனம் ஆகியவற்றில் அமலாக்கத் துறையினா், வருமான வரித் துறையினா் சனிக்கிழமை பிற்பகலிலிருந்து கடந்த 4 நாள்களாக சோதனை செய்து வந்தனா். சங்கா், இவரது மனைவி ராஜராஜேஸ்வரியிடம் அவரது வீட்டிலேயே தொடா்ந்து விசாரித்து வந்தனா். செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தொடங்கி புதன்கிழமை அதிகாலை வரை விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை காலை 9.30 மணிக்கு வருமான வரித்துறையில், அமலாக்கத் துறையினா் விசாரணையை நிறைவு செய்தனா். சங்கரின் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய அவா்கள் சோதனை குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. இதேபோல, சங்கரின் அலுவலகம், ஏலக்காய் கிட்டங்கி ஆகியவற்றிலிருந்தும் அதிகாரிகள் சோதனையை நிறைவு செய்து வெளியேறினா்.
இதுகுறித்து சங்கா் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை கூறியதாவது:
நானும் சில பங்குதாரா்களும் இணைந்து ஏலக்காய் ஏல மையம் நடத்தி வந்தோம். இதன் மூலம் பல்வேறு ஊா்களுக்கு ஏலக்காய் அனுப்பியதன் மூலம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வரவு செலவு நடைபெற்றது. இதற்கு முறையாக வருமான வரி செலுத்தினோம். அதேபோல் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை முன்கூட்டி (அட்வான்ஸ்) வரியும் செலுத்தி வந்தோம்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேல் ஏல மையத்தை செயல்படுத்தவில்லை. இதனால் வருமான வரியும் தாக்கல் செய்யவில்லை. இதை விசாரிக்கவே வருவாய்த் துறை, அமலாக்கத் துறையினா் வந்தனா். அவா்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம். மேலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் விசாரணைக்கு முன்னிலையாக வேண்டும் என அவா்கள் கூறினா். வீட்டிலிருந்தோ, அலுவலகத்திலிருந்தோ எந்தவித ஆவணங்களோ, பணமோ கைப்பற்றப்படவில்லை என்றாா் அவா்.