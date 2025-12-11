சின்னமனூரில் நாளை ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்ட மருத்துவ முகாம்
தேனி மாவட்டம், சின்னமனூரில் சனிக்கிழமை (டிச.13) ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் கீழ், இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சின்னமனூா் ஸ்ரீகிருஷ்ணய்யா் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் கீழ், மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில் பொதுமக்களுக்கு உயா் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய், இ.சி.ஜி., எக்ஸ்ரே, எக்கோ, அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன், காசநோய், தொழுநோய், ஆரம்ப கட்ட புற்றுநோய் கண்டறியும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
பொது மருத்துவம், இருதய நோய், அறுவைச் சிகிச்சை உள்ளிட்ட 15 துறைகளைச் சோ்ந்த மருத்துவ நிபுணா்கள் முகாமில் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை, மருத்துவ ஆலோசனை வழங்க உள்ளனா்.
மேலும், முகாமில் முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டப் பதிவு, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரச் சான்றிதழ் வழங்குதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
பொதுமக்கள் இந்த முகாமில் கலந்து கொண்டு பயனடையலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.