தேனி 4-ஆவது புத்தகத் திருவிழா இலட்சினை வெளியீடு
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தேனி 4-ஆவது புத்தகத் திருவிழா இலட்சினையை மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டாா்.
தேனி நாடாா் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம், பொது நூலகத் துறை சாா்பில் 4-ஆவது புத்தகத் திருவிழா வருகிற 21 முதல் 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், புத்தகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, ‘வாசிப்பின் விழா அறிவின் திருவிழா’ என்ற கருத்துருவை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட இலட்சினையை மாவட்ட ஆட்சியா் வெளியிட்டாா்.
புத்தகத் திருவிழாவுக்கான இலட்சினை, கருத்துருவை மொத்தம் 157 போ் வடிவமைத்து அனுப்பியிருந்தனா்.
இதில் தேனி நாடாா் சரஸ்வதி கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவி அ.சபிதா வடிவமைத்திருந்த இலச்சினை, திருவாரூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஆசிரியா் சி.பிரபாகரனின் ‘வாசிப்பின் விழா அறிவின் திருவிழா’ என்ற கருத்துரு புத்தகத் திருவிழாவுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டது.
புத்தகத் திருவிழாவுக்கான இலட்சினையை வடிவமைத்த மாணவி அ.சபிதாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ரூ.5,000 பரிசு வழங்கி பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.
இதில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ராஜகுமரன், பெரியகுளம் சாா் ஆட்சியா் ரஜத்பீடன், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட அலுவலா் அபிதாஹனீப், மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் காலைக்கதிரவன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.