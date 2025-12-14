பெரியகுளம் பகுதியில் பூச்சித் தாக்குதலால் நெல் பயிா்கள் சேதம்: விவசாயிகள் வேதனை
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பகுதியில் நெல் பயிரில் பூச்சித் தாக்குதலால் மகசூல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
பெரியகுளம் அருகேயுள்ள தாமரைக்குளம், வடுகபட்டி, மேல்மங்கலம், ஜெயமங்கலம், சில்வாா்பட்டி, அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 500 ஏக்கா் அளவில் நெல் பயிா் சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பகுதிகளில் கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் நாற்றங்காலை தயாா் செய்து 64 ரக நெல் விதைகளைப் பயிரிட்டனா். பின்னா், இரு முறை பூச்சி மருந்து, உரங்களை இட்டு பாதுகாத்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், தென்கிழக்கு இலங்கை, இந்தியப் பெருங்கடலில் கடந்த மாதம் 27-ஆம் தேதி உருவான டித்வா புயலால் தமிழகத்தில் கடந்த 10 நாள்களுக்கும் மேலாக தொடா் மழை பெய்தது. இதனால், நெல் பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டன. மேலும், நெல் பயிரில் பூச்சிச் தாக்குதல் அதிகரித்ததால் நெல் பயிா்கள் கருகிய நிலையில் காணப்படுகின்றன.
பூச்சித் தாக்குதலால் பெரியகுளம் பகுதியில் சுமாா் 200 ஏக்கா் அளவில் நெல் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து மேல்மங்கலத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி ராஜேந்திரன் கூறியதாவது:
மேல்மங்கலம் பகுதியில் 2 ஏக்கரில் 64 ரக நெலை பயிரிட்டுள்ளேன். பயிா் நடப்பட்ட 40 நாள்களில் மருந்து, உரம் இட்டு பாதுகாத்து வந்தேன். தற்போது மகசூல் வருகிற நேரத்தில் பூச்சித் தாக்குதலால் செடிகள் கருகிய நிலையில் உள்ளன. தண்ணீா்ப் பற்றாக்குறை, புயல் காலங்களில் அதிகப்படியான மழைநீரினாலும் நெல் பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுகுறித்து விவசாய அலுவலா்களிடம் புகாா் தெரிவித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, பூச்சித் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தி அரசு நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
பெரியகுளம் வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் மதுமிதா தெரிவித்ததாவது:
பெரியகுளம் பகுதியை ஆய்வு செய்தோம். இந்தப் பகுதிகளில் நெல் பயிரில் புகையான், செவட்டை, குலைநோய்த் தாக்குதல் ஆரம்பித்துள்ளது. இதைக் கட்டுப்படுத்த பாக்டீரியா மைசின், டைக்ரோலோ பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகளிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம் என்றாா் அவா்.
விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்படுமா?
பெரியகுளம் பகுதியிலுள்ள தாமரைக்குளம், அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அரசு அலுவலா்கள் விவசாய இடங்களை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து, ஆலோசனைகளை வழங்குவதில்லை. மேலும், பருவக் காலங்களில் நெல் விதைகளை அரசு அலுவலா்கள் வழங்குவதில்லை. இதனால், விவசாயிகள் தனியாா் உரக் கடைகளில் விதைகளை வாங்கிப் பயிரிட்டு வருகின்றனா். இதனால், பூச்சித் தாக்குதலால் மகசூல் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, விவசாய அலுவலா்கள் விவசாயிகளுக்கு விதைகள், உரங்களை அரசு வழங்க வேண்டும். மேலும், விவசாயத் தோட்டங்களில் அரசு அலுவலா்கள் ஆய்வு செய்து, ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என்பதே விவசாயிகள் கோரிக்கையாகும்.