தேனி
மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தற்காலிக ஊழியா் உயிரிழப்பு
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தற்காலிக ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
கோம்பையைச் சோ்ந்த குபேந்திரன் மகன் சிவா (25). இவா், உத்தமபாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் தற்காலிக ஊழியராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இந்த நிலையில், அந்தப் பகுதியிலுள்ள பி.டி.ஆா். குடியிருப்புப் பகுதியில் புதிய மின் கம்பங்களை ஊன்றும் பணியில் மின் வாரியப் பணியாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக பணியிலிருந்த சிவா மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு, உத்தமபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவா் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து உத்தமபாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.