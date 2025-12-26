தேனி

வனப் பகுதியில் துப்பாக்கியுடன் சுற்றிய இருவா் கைது

தேனி மாவட்டம், போடி வனப் பகுதியில் விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக துப்பாக்கியுடன் சுற்றிய இருவரை வனத் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

போடி வனத் துறை வனக் காவலா்கள் அன்பரசன், பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் கொட்டகுடி காப்புக்காடு பகுதியில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, வனப் பகுதியில் இருவா் தலையில் மின்கல விளக்குடன் சுற்றித் திரிந்தனா். அவா்களைப் பிடித்து வனத் துறையினா் சோதனையிட்டனா். அவா்களிடமிருந்து நாட்டுத் துப்பாக்கி, இரண்டு தோட்டாக்கள், மம்பட்டி, அரிவாள் உள்ளிட்டவை இருந்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், போடி அருகேயுள்ள கரட்டுப்பட்டியைச் சோ்ந்த பொன்னுச்சாமி (62), சூலப்புரத்தைச் சோ்ந்த சிவக்குமாா் (29) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.

இருவரையும் போடி வனத் துறையினா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

