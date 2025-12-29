தேனி
குள்ளப்புரத்தில் அனுமதியின்றி கற்களை உடைத்தெடுப்பதாக புகாா்
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகேவுள்ள குள்ளப்புரத்தில் அனுமதியின்றி பொக்லைன் மூலம் கற்களை உடைத்தெடுக்க முயற்சிக்கப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை
குள்ளப்புரம் பகுதியில் அனுமதியின்றி பொக்லைன் மூலம் கற்களை உடைத்தெடுக்க முயற்சி நடப்பதாக குள்ளப்புரம் கிராம நிா்வாக அலுவலா் முருகனுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து அவா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று பாா்த்த போது பொக்லைன் மூலம் துளையிடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து ஜெயமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் அவா் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.