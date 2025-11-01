தேனி
கஞ்சா விற்றவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது
பெரியகுளத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்தவா் வெள்ளிக்கிழமை, குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டாா்.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக தேவாரத்தைச் சோ்ந்த பிரபாகரன் (35)
என்பவரை கடந்த செப்.25-ஆம் தேதி தென்கரை காவல் நிலைய போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவரிடமிருந்து விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 3 கிலோ 600 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சினேஹா பிரியாவின் பரிந்துரையின் பேரில், பிரபாகரனை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் உத்தரவிட்டாா்.