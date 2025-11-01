தேனி
மருத்துவருக்கு கொலை மிரட்டல்: 4 போ் மீது வழக்கு
போடி அருகே மருத்துவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 4 போ் மீது போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், தேவாரம் தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்த சுகா்ணா மகன் வீரசத்தியநாராயணா (31). இவா் கோயம்புத்தூரில் முதுநிலை மருத்துவராக பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
இவா் போடி அருகேயுள்ள முத்தையன்செட்டிபட்டியைச் சோ்ந்த சிவக்குமாா் மகன் பிரதீப்புக்கு சொந்தமான நிலத்தை ரூ.26 லட்சத்துக்கு ஈடாக எழுதி வாங்கி விவசாயம் செய்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், கூடுதல் பணம் கேட்டு பிரதீப், இவரது சகோதரா் மகன், தந்தை சிவக்குமாா், தாய் முத்துலட்சுமி ஆகியோா் வீரசத்தியநாராயணாவுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தனா்.
இதுகுறித்து போடி தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் பிரதீப் உள்பட 4 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.