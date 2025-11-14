தேனியில் நாளை ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தோ்வு

தேனியில் நாளை ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தோ்வு
தேனியில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.16) ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தோ்வு நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தோ்வு 2-ஆம் நிலை கணினி வழித் தோ்வு 3 இடங்களில் உள்ள தோ்வு மையங்களில் வருகிற 16-ஆம் தேதி காலை 9.30 மணி முதல் 12.30 மணி வரையும், பிற்பகல் 2.30 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரையும் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 220 போ் தோ்வு எழுத உள்ளனா்.
தோ்வு எழுதுவோா் காலை 8 மணிக்கு முன் தோ்வு மையத்துக்குச் செல்ல வேண்டும். காலை 8 மணிக்கு மேல் தோ்வு மைய நுழைவு வாயில்கள் மூடப்பட்டும். தோ்வு மையத்துக்குள் கைப்பேசி, மின்னணு சாதனங்கள் கொண்டு செல்லக் கூடாது. தோ்வு குறித்த விவரங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கட்டுப்பாட்டு அறை, கைப்பேசி எண்: 94877 71077-இல் தொடா்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.