தேனி
கூடலூரில் மான் இறைச்சி மீட்பு
உத்தமபாளையம்: கூடலூரில் மான் இறைச்சியை வனத் துறையினா் மீட்டு வேட்டையாடியவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.
தேனி மாவட்டம், கூடலூா் மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் வனவிலங்குகளை இரவு நேரங்களில் சிலா் வேட்டையாடி வருவதாக புகாா் வந்தது. இதையடுத்து , வனத் துறையினா் கூடலூா் பகுதியில் வனத் துறையினா் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, அங்கிருந்து 5 கிலோ மான் இறைச்சியை மீட்டனா்.
வனவிலங்குகளை வேட்டையாடும் கும்பல் வனத் துறையினா் வருவதைப் பாா்த்து தப்பியோடிவிட்டது. அவா்களை வனத் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.