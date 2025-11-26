தேனி
சுருளி அருவியில் 3-ஆவது நாளாக குளிக்கத் தடை
சுருளி அருவியில் வெள்ளப் பெருக்கு நீடித்ததால், சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க 3-ஆவது நாளாக புதன்கிழமை வனத் துறையினா் தடை விதித்தனா்.
உத்தமபாளையம்: தேனி மாவட்டம், சுருளி அருவியில் வெள்ளப் பெருக்கு நீடித்ததால், சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க 3-ஆவது நாளாக புதன்கிழமை வனத் துறையினா் தடை விதித்தனா்.
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையில் உள்ள மேகமலை, மகாராஜாமெட்டு, தூவானம், அரிசிப்பாறை, காப்புக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
இதனால், கடந்த திங்கள்கிழமை சுருளி அருவியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கு 3-ஆவது நாளாக நீடிக்கிறது. இதையடுத்து, அருவியில் பாறைகள், கற்கள் உருண்டு வருவதால் பாதுகாப்பு கருதி கம்பம் வனத் துறையினா் 3-ஆவது நாளாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதித்தனா்.