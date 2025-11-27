தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தேனி: பட்டியலினத்தவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பட்டியலினத்தோா், பழங்குடியினா் ஆணைய உத்தரவை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி, தேனியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தேனி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேனி வட்டாரச் செயலா் தா்மா் தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி மாநிலத் தலைவா் செல்லக்கண்ணு, மாவட்டத் தலைவா் சுருளிவேலு, மாவட்டச் செயலா் நாகராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தேனி அல்லிநகரம் நகராட்சி 32-ஆவது வாா்டு ராஜாக்களம் பகுதியில் பட்டியலினத்தைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு நிலச் சீா்திருத்தத் துறை 81 சென்ட் நிலம் வழங்கியது. இந்த நிலத்துக்கு மாற்று சமுதாயத்தைச் சோ்ந்த நபா் முறைகேடாகப் பட்டா பெற்று நிலத்தை விற்பனை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து நிலச் சீா்திருத்தத் துறை மூலம் பட்டா பெற்ற பட்டியலினத்தைச் சோ்ந்தவா்களின் வாரிசுதாரா்கள் மாநில பட்டியலினத்தோா், பழங்குடியினா் ஆணையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
இந்தப் புகாரின் மீது விசாரணை நடத்திய ஆணையம், தனி நபரின் பட்டாவை ரத்து செய்து பட்டியலின பயனாளிகளின் வாரிசுதாா்களுக்கு பட்டா வழங்க உத்தரவிட்டது.
ஆணையத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்த வருவாய்த் துறை, மாவட்ட நிா்வாகத்தை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.