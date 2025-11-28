தேனி
உத்தமபாளையத்தில் இன்று மின் தடை
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (நவ.29) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
உத்தமபாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், உத்தமபாளையம், அனுமந்தன்பட்டி, கோகிலாபுரம், ராயப்பன்பட்டி, கோம்பை, பண்ணைப்புரம், உ.அம்பாசமுத்திரம், வாய்க்கால்பட்டி, உ.அம்மாபட்டி, இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.