குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இருவா் கைது
போடி அருகே தொழிலாளியை அடித்துக் கொலை செய்த இருவா், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
போடி, புதூா் வலசத்துறை சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த மாரிமுத்து மகன் கருப்பசாமி (32). இவா், குரங்கனி அருகேயுள்ள முட்டம் பகுதியில் தனியாா் ஏலக்காய் தோட்டத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். இவருடன் அதே தோட்டத்தில் கொட்டகுடியைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (32), மாசிலாமணி (28) ஆகியோரும் வேலை செய்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், இவா்கள் மூவரும் குரங்கனி பேருந்து நிறுத்தம் அருகேயுள்ள ஆற்றுப் பாலத்தில் கடந்த அக்.28-ஆம் தேதி மது அருந்தினா். அப்போது, இவா்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் சுரேஷ், மாசிலாமணி ஆகியோா் கருப்பசாமியைக் கல்லாலும் கட்டையாலும் தாக்கிக் கொலை செய்தனா். இதையடுத்து, குரங்கனி காவல் நிலைய போலீஸாா் சுரேஷையும் மாசிலாமணியையும் கைது செய்தனா்.
இந்த நிலையில், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சினேஹாப்ரியாவின் பரிந்துரையின்பேரில், மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் உத்தரவின்படி சுரேஷ், மாசிலாமணி ஆகியோா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.