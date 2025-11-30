தேனி
இரு சக்கர வாகனங்கள் திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை
தேனி மாவட்டம், கம்பம், சின்னமனூரில் சனிக்கிழமை இரு வேறு இடங்களில் இரு சக்கர வாகனங்களைச் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கம்பம் , வரதராஜபுரத்தைச் சோ்ந்த பகவதிராஜ் மகன் சுந்தர்ராஜ். இவா் தனது வீட்டின் முன்பு நிறுத்திவைத்திருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்ாக அளித்த புகாரின்பேரில் கம்பம் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இதே போல, சின்னமனூரில், காந்தி நகரைச் சோ்ந்த ரமேஷ் என்பவா், தனது இரு சக்கர வாகனத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றதாக அளித்த புகாரின்பேரில் சின்னமனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.