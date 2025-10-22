தேனி
தேனியில் நாளை தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 24) காலை 10 மணிக்கு தனியாா்த் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தனியாா்த் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில் மாவட்டத்திலுள்ள பல்வேறு தனியாா் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று பணியாளா்களை தோ்வு செய்யவுள்ளனா். இந்த முகாமில், 10-ஆம் வகுப்பு, அதற்கு கீழ் கல்வித் தகுதி உள்ளவா்கள், பிளஸ் 2, தொழில் பயிற்சிப் படிப்பு, செவிலியா் பயிற்சிப் படிப்பு, தையல் பயிற்சி, பட்டப் படிப்பு படித்தவா்கள் தங்களது சுய விவரக் குறிப்பு, கல்விச் சான்றிதழ் நகல்கள் ஆகியவற்றுடன் கலந்து கொள்ளலாம்.
முகாம் குறித்த விவரங்களை கைப்பேசி எண் 98948 89794-இல் தொடா்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.