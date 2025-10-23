தேனி
இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை
கூடலூரில் இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
தேனி மாவட்டம், கூடலூரில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
கூடலூா் முத்துச்சாமி தெருவைச் சோ்ந்த லட்சபிரபு மகன் தீபக் (19). இவா் தினமும் மதுக் குடித்துவிட்டு வந்து பெற்றோரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டாா். இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மீண்டும் மது போதையில் வந்த இவரை பெற்றோா் கண்டித்தனா். இதனால், மனமுடைந்த தீபக் வீட்டுக்குள் சென்று தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து கூடலூா் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].