தேனி
மாமனாருக்கு கத்திக் குத்து: மருமகன் மீது வழக்கு
போடியில் மாமனாரை கத்தியால் குத்திய மருமகன் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு
போடியில் மாமனாரை கத்தியால் குத்திய மருமகன் மீது போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடி நந்தவனம் காளியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த நாகராஜ் மகன் ரவிச்சந்திரன் (58). இவரது மகள் காயத்ரியை போடி சுப்புராஜ் நகரை சோ்ந்த மொக்கை மகன் ரஞ்சித்குமாா் (25) காதல் திருமணம் செய்தாா். தற்போது இந்தத் தம்பதி பிரிந்து வாழ்கின்றனா்.
இந்த நிலையில், ரஞ்சித்குமாா் புதன்கிழமை இரவு மது போதையில் ரவிச்சந்திரன் வீட்டுக்குச் சென்று மனைவி காயத்ரியுடன் தகராறு செய்தாா். இதைத் தட்டிக் கேட்ட ரவிச்சந்திரனை கத்தியால் குத்தினாா்.
இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவா் போடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரஞ்சித்குமாா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.