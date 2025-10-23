வைகை அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரிநீா் குறைப்பு
வைகை அணையிலிருந்து ஆற்றில் திறக்கப்படும் உபரிநீரின் அளவு வியாழக்கிழமை வினாடிக்கு 400 அடியாக குறைக்கப்பட்டது.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகேயுள்ள வைகை அணை நீா்மட்டம் கடந்த 20-ஆம் தேதி 69 அடியாக (அணையின் மொத்த உயரம் 71 அடி) உயா்ந்த நிலையில், அணைக்கு வரும் உபரிநீா் வைகை ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை அணையிலிருந்து பெரியாறு, திருமங்கலம் பிரதானக் கால்வாய்களில் பாசனத்துக்கு திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீா் நிறுத்தப்பட்டு, வைகை ஆற்றில் உபரிநீா் மட்டும் திறந்து விடப்பட்டது.
அணையிலிருந்து கடந்த 4 நாள்களாக வைகை ஆற்றில் வினாடிக்கு 1,000 முதல் 3,000 கன அடி வரை தொடா்ந்து உபரிநீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீரின் அளவு வினாடிக்கு 400 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டது.
பெரியாறு, திருமங்கலம் பிரதானக் கால்வாய்களில் பாசனத்துக்கு மீண்டும் வினாடிக்கு 1,030 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறந்து விடப்பட்டது.