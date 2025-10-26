கம்பம் நெடுஞ்சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் நெடுஞ்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த காா், ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென தீப்பற்றி எரிந்து சேதமானது. அதிலிருந்த 5 போ் உயிா் தப்பினா்.
கம்பத்தில் கம்பம்மெட்டு சாலையைச் சோ்ந்த சம்சுதீன் மகன் முகமது மிதாஅல்ஹத் (25). இவா், தனது குடும்பத்தினருடன் உறவினா் இல்லத் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள காரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றாா்.
கம்பம்மெட்டு சாலை வழியாக புறவழிச் சாலையில் சென்றபோது, காரின் முன் பக்கத்திலிருந்து கரும்புகை வெளியானது. இதையடுத்து, காரிலிருந்த 5 பேரும் உடனடியாக வெளியேறினா். அருகிலிருந்த தேநீா்க் கடையிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து வருவதற்குள் காா் முழுவதும் தீ பரவியது.
தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு மீட்புக் குழுவினா் கெளுந்து விட்டு எரிந்த தீயை அணைத்தனா். ஆனால், காரின் 50 சதவீத பகுதி எரிந்து சேதமானது.
இதுகுறித்து கம்பம் வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இந்த தீ விபத்தால், கம்பம் மெட்டு சாலையில் சுமாா் அரை மணி நேரத்துக்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.