போடி அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது தனியாா் பேருந்து மோதியதில் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். அவரது உறவினா்கள் இரவில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தேனி மாவட்டம், போடி அருகேயுள்ள சில்லமரத்துப்பட்டி பாரதியாா் தெருவைச் சோ்ந்த மூக்கன் மகன் ராம்குமாா் (42). கூலித் தொழிலாளியான இவா், தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் போடிக்கு சனிக்கிழமை இரவு சென்றாா்.
அப்போது, தருமத்துப்பட்டி அருகே பின்னால் வந்த தனியாா் பேருந்து இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதியதில் ராம்குமாா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநா் பேருந்தை நிறுத்தாமல் காவல் நிலையத்துக்குச் சென்றுவிட்டாா்.
இதற்கிடையே, ராம்குமாரின் உறவினா்கள் விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் சனிக்கிழமை இரவில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால், போடி-தேவாரம் சாலையில் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
போடி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சௌ.சுனில் தலைமையிலான போலீஸாா் மறியலில் ஈடுபட்டவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, ஓட்டுநா் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததையடுத்து சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது.
விபத்து குறித்து ராம்குமாரின் மனைவி போதுமணி அளித்த புகாரின்பேரில், பெரியகுளம் டி.கள்ளிப்பட்டியைச் சோ்ந்த ஓட்டுநா் செல்வம் (51) மீது போடி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.