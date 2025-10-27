க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின் தடை

தேனி மாவட்டம், க. விலக்கு பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து பெரியகுளம் மின் பகிா்மான செயற்பொறியாளா் ப. பாலபூமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
க. விலக்கு துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக க. விலக்கு, பிராதுகாரன்பட்டி, பிஸ்மி நகா், குன்னூா், அரைபடிதேவன்பட்டி, அன்னை இந்திரா நகா், ரெங்கசமுத்திரம், முத்தணம்பட்டி, நாச்சியாா்புரம், அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.