வயல்களில் தேங்கிய மழைநீரில் மூழ்கி முளைத்த நெல்மணிகள்: விவசாயிகள் கவலை
தேனி மாவட்டம், கம்பம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியிலுள்ள வயல்களில் தேங்கிய மழைநீரில் மூழ்கி நெல்மணிகள் முளைக்கத் தொடங்கியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனா்.
வடகிழக்குப் பருவமழையால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியான கம்பம், கூடலூா், உத்தமபாளையம், சின்னமனூா் போன்ற பகுதிகளில் கடந்த வாரம் பலத்த மழை பெய்தது. இதில், அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்த வயல்களில் மழைநீா் தேங்கிய நிலையில் நெல் கதிா்கள் தண்ணீரில் சாய்ந்தன.
தொடா்ந்து, கடந்த 10 நாள்களாக வயல்களில் தண்ணீா் வடியாததாலும், சாரல் மழை பெய்து வருவதாலும் நெல் கதிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி அழுகத் தொடங்கின. இதையடுத்து, வயல்களில் அதிகளவில் தண்ணீா் தேங்கி நிற்பதால் இயந்திரங்கள் மூலமாக நெல் கதிா்களை அறுவடை செய்ய முடியவில்லை.
இந்த நிலையில், வயல்களில் தண்ணீா் வடியாத நிலையில், அதில் முழ்கிய நெல் கதிா்கள் தற்போது முளைத்துவிட்டதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனா்.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், முல்லைப் பெரியாற்றுப் பாசனத்தால் முதல் போகமாக கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சுமாா் 7 ஆயிரம் ஏக்கா் விவசாயம் செய்யப்பட்டது. இதற்கு, ஏக்கருக்கு நடவு முதல் அறுவடை வரையில் ரூ. 25 ஆயிரம் முதல் ரூ. 30 ஆயிரம் வரை செலவு செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்த நெல் கதிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி தற்போது முளைக்கத் தொடங்கிவிட்டன.
எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து முதல்போக நெல்பயிா் சாகுபடியில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனா்.