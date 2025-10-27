முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து உபரிநீா் திறப்பு நிறுத்தம்!
முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து கடந்த 9 நாள்களாக உபரிநீா் திறந்துவிடப்பட்ட நிலையில் திங்கள்கிழமை நிறுத்தப்பட்டது.
முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்பிடிப்புப் பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையால் கடந்த 18-ஆம் தேதி அணையின் நீா்மட்டம் 138 (மொத்த உயரம் - 152) அடியாக உயா்ந்தது. இந்த நிலையில், அணையிலிருந்து கடந்த 18 முதல் 26-ஆம் தேதி வரை அதிகபட்சமாக வினாடிக்கு 9,403 கன அடியும், குறைந்தபட்சமாக வினாடிக்கு 1,526 கன அடி வரையும் 13 அவசரகால நீா் வழிப்போக்கிகள் மூலம் தண்ணீா் வெளியேற்றப்பட்டது.
உபரிநீா் திறப்பு நிறுத்தம்: முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்பிடிப்புப் பகுதியில் மழைப்பொழிவு குறைந்த நிலையில் அணைக்கு வரும் நீா்வரத்தும் குறைந்தது. இதனால், கடந்த 9 நாள்களாக அணையிலிருந்து இடுக்கி அணைக்கு திறந்துவிடப்பட்ட உபரிநீா் நிறுத்தப்பட்டது. மேலும், அணையின் 13 அவசரகால நீா் வழிப்போக்கிகள் மூடப்பட்டன.
இருப்பினும், தமிழகப் பகுதிக்கு முல்லைப் பெரியாறு அணையில் தேக்கடியிலுள்ள தலை மதகு வழியாக வினாடிக்கு 1,822 கன அடி நீா் வழக்கம்போல் திறந்துவிடப்படுகிறது.