தேனி மாவட்டத்தில் நவ.4-இல் வாக்காளா் கணக்கெடுப்பு படிவம் விநியோகம் தொடக்கம்
தேனி மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் கணக்கெடுப்பு படிவம் விநியோகம் செய்யும் பணி வருகிற நவ. 4-ஆம் தேதி தொடங்கி டிச. 4-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் புதன்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
இதில் அவா் பேசியதாவது:
இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம், தமிழகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் குறித்த வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தேனி மாவட்டத்தில் வருகிற நவ. 4 முதல் டிச. 4-ஆம் தேதி வரை வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலா்கள் அடையாள அட்டை அணிந்து வீடு வீடாகச் சென்று வாக்காளா்களுக்கு வாக்காளா் கணக்கெடுப்பு படிவங்களை விநியோகம் செய்வா். வாக்காளா்கள் தங்களது விவரங்களை பூா்த்தி செய்து அளிக்கும் படிவம் கணினியில் பதிவு செய்யப்பட்டு, வாக்காளா் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.
இந்தப் பணியின்போது, வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலா்களுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் வாக்குச் சாவடி முகவா்களும் இணைந்து செயல்படுவா். வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் டிச. 9-ஆம் தேதியும், இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வருகிற 2026, பிப். 7-ஆம் தேதியும் வெளியிடப்படும் என்று தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து வாக்காளா் பதிவு அலுவலா், உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலங்களிலும், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து வாக்காளா்களுக்கு எழும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க தகவல் மேஜை அமைக்கப்படவுள்ளது என்றாா் அவா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் பெரியகுளம் சாா் ஆட்சியா் ரஜத்பீடன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) முத்துமாதவன், தோ்தல் பிரிவு வட்டாட்சியா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.