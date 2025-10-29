தொழிலாளி கொலை: 3 போ் கைது
போடி அருகே தோட்டத் தொழிலாளியை தாக்கிக் கொலை செய்த 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடி புதூா் வலசைத்துறை சாலையைச் சோ்ந்த மாரியப்பன் மகன் கருப்பசாமி (30). இவா் குரங்கணியிலிருந்து முதுவாக்குடி செல்லும் சாலையில் தனியாா் தோட்டத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். இவருடன் குரங்கணி அருகேயுள்ள கொட்டகுடியை சோ்ந்த கருப்பையா மகன் சுரேஷ் (32), ராசு மகன் மாசிலாமணி (28), 17 வயது சிறுவன் ஆகியோா் வேலைபாா்த்தனா். இவா்கள் 4 பேரும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, சமையலுக்குத் தேவையான பொருள்களை போடியில் வாங்கிக் கொண்டு குரங்கணிக்கு சென்றனா்.
அப்போது, குரங்கணி கொட்டகுடி ஆற்று பாலத்தில் 4 பேரும் மது அருந்திவிட்டு நள்ளிரவில் தோட்டத்துக்கு நடந்து சென்றனா். அப்போது அவா்களிடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
அப்போது சுரேஷ், மாசிலாமணி, 17 வயது சிறுவன் ஆகியோா் சோ்ந்து கற்கள், கம்புகளால் கருப்பசாமியைத் தாக்கினா். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து குரங்கணி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சுரேஷ், மாசிலாமணி, 17 வயது சிறுவன் ஆகியோரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.