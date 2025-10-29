தேனி
நாமத்துவாா் மையத்தில் கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
பெரியகுளம் நாமத்வாா் பிராா்த்தனை மையத்தில் கோபாஷ்டமியை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
இங்கு கோபாஷ்டமியை முன்னிட்டு கிருஷ்ணருக்கு அபிஷேகம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து காலை 5.30 முதல் மாலை 7.30 வரை நாமசங்கீா்த்தனம், சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. பின்னா், சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா். இதைத்தொடா்ந்து கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.