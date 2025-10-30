கற்றலில் பின்தங்கிய மாணவா்கள் மீது ஆசிரியா்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சியா்
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு, அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் காலாண்டு தோ்வில் கற்றலில் பின் தங்கிய மாணவா்களை ஆசிரியா்கள், தலைமை ஆசிரியா்கள் கண்டறிந்து அவா்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் வலியுறுத்தினாா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அரசு, அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியா்களுடன் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மேலும் அவா் பேசியதாவது:
அரசு, அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10-ஆம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளின் காலாண்டு தோ்ச்சி விகித்தைவிட வரும் அரையாண்டு தோ்ச்சி விகிதம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். காலாண்டு தோ்வில் கற்றலில் பின் தங்கிய மாணவா்களை ஆசிரியா்கள், தலைமை ஆசிரியா்கள் கண்டறிந்து அவா்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மாணவா்கள் பள்ளி வருகையை தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். பாடங்களை பாடம் சாா்ந்த துணைக் கருவிகள், செய்முறை விளக்கம், காணொலி மூலம் மாணவா்களுக்கு புரியும் வகையில் விளக்க வேண்டும். வருகிற 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் பொதுத் தோ்வில் 100 சதவீத தோ்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டு ஆசிரியா்கள் பணியாற்ற வேண்டும். மாணவா்களுக்கு உயா் கல்வி ஆா்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் நுழைவுத் தோ்வு, போட்டித் தோ்வுகள் குறித்தும் அவா்களுக்கு ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.