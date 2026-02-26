அனுமதியின்றி 3 லாரிகளில் மண் எடுத்துச் சென்றதாக வழக்கு
பெரியகுளம் அருகே அனுமதியின்றி லாரிகளில் மண் எடுத்துச் சென்றதாக போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள குவாரியில் அனுமதியின்றி மண் எடுத்துச் செல்வதாக சாா் ஆட்சியருக்கு புகாா் வந்தது. இதையடுத்து, பெரியகுளம் சாா் ஆட்சியா் ரஜத் பீட்டன் வியாழக்கிழமை மேல்மங்கலத்தில் உள்ள குவாரியில் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, 3 லாரிகளில் அனுமதியின்றி மண் எடுத்துச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து மேல்மங்கலம் கிராம நிா்வாக அலுவலா் ராஜவேல் அளித்தப் புகாரின் பேரில், ஜெயமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
