தேனி
கடைகளின் பூட்டை உடைத்து திருட்டு
ஆண்டிபட்டி அருகேயுள்ள புள்ளிமான்கோம்பையில் இரு கடைகளின் பூட்டை உடைத்து ரூ. 98 ஆயிரம் ரொக்கம், பொருள்கள் திருடுபோனதாக காவல் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகேயுள்ள புள்ளிமான்கோம்பை - பி. தா்மத்துப்பட்டி விலக்குப் பகுதியில் பால்ராஜ் என்பவா் தேநீா் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இவரது கடை அருகே பாப்பம்மாள்புரத்தைச் சோ்ந்த செல்வி என்பவா் மாட்டுத் தீவனக் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிலையில், பால்ராஜ், செல்வி ஆகியோரது கடைகளின் பூட்டை உடைத்து ரூ. 98 ஆயிரம் ரொக்கம், பொருள்கள் உள்ளிட்டவை திருடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பால்ராஜ் அளித்த புகாரின்பேரில் ஆண்டிபட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.