போலீஸ் எனக் கூறி பணம் பறித்தவா் கைது
போடி அருகே போலீஸ் எனக் கூறி வாகன சோதனை நடத்தி பணம் பறித்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடி அருகேயுள்ள ராசிங்காபுரம் கரியப்பகவுண்டன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் தனசேகரன் மகன் மதன்பிரபு (46). இவா் பால்பண்ணை நடத்தி வருகிறாா். இவா் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் நாகலாபுரம் விலக்கு அருகே சென்றாா். அப்போது தேவாரம் அருகே லட்சுமிநாயக்கன்பட்டியில் வசிக்கும் கணேசன் மகன் சதீஸ்குமாா் இரு சக்கர வாகனத்தை மறித்தாா்.
தான் ஒரு போலீஸ் என்றும், சீருடை அணியாமல் இருப்பதாகவும் கூறி, வாகனத்தின் ஆவணங்களை கேட்டாா். மதன்பிரபு தன்னிடமிருந்த நகல் ஆவணங்களை காட்டினாா். அசல் ஆவணங்களை காட்ட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ரூ.2 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனக் கூறினாா். இதனால், மதன்பிரபு ரூ.2 ஆயிரத்தைக் கொடுத்தாா்.
பின்னா், விசாரணை செய்ததில் சதீஸ்குமாா் போலீஸ் இல்லை எனத் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து மதன்பிரபு போடி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சதீஸ்குமாரைக் கைது செய்தனா்.