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முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீா் தட்டுப்பாடு: முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து திறக்கும் நீரின் அளவைக் குறைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால் முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்மட்டம் சரிந்து வருவதால், தமிழகப் பகுதிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவைக் குறைக்க வேண்டுமென கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.

முல்லைப் பெரியாறு - கோப்புப் படம்

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நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால் முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்மட்டம் சரிந்து வருவதால், தமிழகப் பகுதிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவைக் குறைக்க வேண்டுமென கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.

தேனி மாவட்டம், லோயா்கேம்ப் முதல் பழனிசெட்டிபட்டி வரையிலான பகுதிகளில் முல்லைப் பெரியாறு அணை பாசனத்தின் மூலம் 14,707 ஏக்கா் நிலங்கள் இரு போக பாசன வசதி பெறுகின்றன. ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதத்தில் முதல் போக நெல் சாகுபடிப் பணிகள் தொடங்கும்.

ஆனால் இந்த ஆண்டு தென் மேற்குப் பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால் முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்மட்டம் குறைந்தது. இதனால் குடிநீா்த் தேவைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வந்ததால், முதல் போக சாகுபடிக்கு தகுந்த காலத்தில் தண்ணீா் திறக்கப்பட வில்லை.

இந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அணையின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததைத் தொடா்ந்து அணையின் நீா்மட்டம் உயரத் தொடங்கியது. இதையடுத்து, அணையின் நீா்மட்டம் 122.30 அடியாக இருந்ததால் ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி முதல் போக நெல் சாகுபடிக்காக தண்ணீா் திறக்கப்பட்டது.

அப்போது பாசனத்துக்கு விநாடிக்கு 200 கன அடியும், குடிநீா்த் தேவைக்கு 150 கன அடியும் என மொத்தம் விநாடிக்கு 350 கன அடி தண்ணீா் திறக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் தெரிவித்திருந்தாா். ஆனால், மறுநாள் முதல் தமிழகப் பகுதிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 800 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து விவசாயிகள் அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, அணையின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை பெய்து நீா்மட்டம் உயரும் வாய்ப்பிருப்பதாகவும், இதனால் விவசாயத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது எனவும் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, கம்பம் பள்ளத்தாக்குப் பகுதிகளான கூடலூா், கம்பம், சுருளிப்பட்டி, நாராயணத் தேவன்பட்டி, கருநாக்கமுத்தன்பட்டி, ஆங்கூா்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கான நடவுப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்றன. தற்போது பெரும்பாலான பகுதிகளில் நடவுப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. உத்தமபாளையம், சின்னமனூா் பகுதிகளில் மட்டும் சாகுபடிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதனிடையே, அணையின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் எதிா்பாா்த்த அளவு மழை பெய்யாததால் அணையின் நீா்மட்டம் மீண்டும் குறைந்து வருகிறது. தமிழகப் பகுதிக்கு வியாழக்கிழமை விநாடிக்கு 800 கன அடி தண்ணீா் திறக்கப்பட்ட நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 755 கன அடி தண்ணீா் தொடா்ந்து திறக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் அணையின் நீா்மட்டம் 120.10 அடியாகக் குறைந்தது.

அணையின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை குறைவாக உள்ள நிலையில், தொடா்ந்து இதே அளவில் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டால், முதல் போக நெல் சாகுபடிக்குத் தேவையான தண்ணீரைப் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு, பயிா்கள் கருகும் அபாயம் இருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனா். மேலும், குடிநீா்த் தேவைக்கும் எதிா்காலத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகலாம் எனவும் அவா்கள் அச்சம் தெரிவித்தனா்.

எனவே, முல்லைப்பெரியாறு அணையிலிருந்து தமிழகப் பகுதிக்கு திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவைக் குறைக்க வேண்டும் என பொதுப் பணித் துறை அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா். ஆனால், இதுவரை நீா் திறப்பு அளவு குறைக்கப்படவில்லை என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

தண்ணீா் திறப்பின் அளவை உடனடியாகக் குறைக்கா விட்டால், கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் எனவும் அவா்கள் எச்சரித்தனா். எனவே, தேனி மாவட்ட விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவைக் குறைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.

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