விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 1 மாநகராட்சி, 5 நகராட்சி, 9 பேரூராட்சிகளுக்கு தோ்தல்: 662 வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பு

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 1 மாநகராட்சி, 5 நகராட்சி, 9 பேரூராட்சிகளுக்கு தோ்தல்: 662 வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பு

By DIN | Published on : 28th January 2022 09:25 AM | அ+அ அ- | |