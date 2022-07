ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே செட்டில் கட்டப்பட்டிருந்த 30 ஆயிரம் மதிப்புள்ள இரண்டு வெள்ளாடுகள் திருட்டு.

