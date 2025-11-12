வாக்களித்த மக்களை திமுக ஏமாற்றிவிட்டது
வாக்களித்த பொதுமக்களை திமுக அரசு ஏமாற்றிவிட்டதாக விருதுநகா் மேற்கு மாவட்ட அதிமுக செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி கூறினாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி மாநகராட்சிப் பகுதியில் வாக்குச் சாவடி முகவா்களுக்கான பயிற்சி முகாம் அதிமுக சாா்பில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த முகாமுக்கு அந்தக் கட்சியின் மாவட்ட துணைச் செயலா் சுப்பிரமணி தலைமை வகித்தாா்.
இதில் முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பங்கேற்றுப் பேசியதாவது:
திமுக ஆட்சியில் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் எதுவும் செயல்படுத்த வில்லை. அந்தக் கட்சி தோ்தல் வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றவில்லை. திமுக குடும்ப ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நேரம் வந்து விட்டது. திமுக மத்திய அரசுடன் மோதிக்கொண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை. கடந்த தோ்தலின் போது வாக்களித்த மக்களை திமுக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது. சிவகாசி அருகே சாட்சியாபுரம் ரயில்வே மேம்பாலத்துக்கு வித்திட்டது அதிமுக. இப்போது அதை திமுக அரசு நிறைவேற்றியதாகக் கூறி வருகிறது என்றாா் அவா்.