விருதுநகர்

ராஜபாளையத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்துக்கு வந்த தமிழக முதல்வா் மு. க. ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினா் புதன்கிழமை இரவு வரவேற்பு அளித்தனா்.
தென்காசியில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட தமிழக முதல்வா் மு.க ஸ்டாலின் ராஜபாளையம் வழியாக மதுரை சென்றாா். புதன்கிழமை இரவு ராஜபாளையத்தில் சாலையின் இரு புறங்களிலும் திரண்டிருந்த திமுக நிா்வாகிகள், கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் பொதுமக்கள் முதல்வா் மு.க ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.

ராஜபாளையம் காந்தி சிலை வட்டச்சாலை அருகே அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை முன்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா புத்தகம் வழங்கி முதல்வரை வரவேற்றாா். இதைத்தொடா்ந்து ராஜபாளையம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் தங்கப்பாண்டியன், எம்.பி. ராணி ஸ்ரீகுமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் பவித்ரா ஷ்யாம், சீா்மரபினா் நல வாரிய துணைத் தலைவா் ராசா அருண்மொழி, திமுக தெற்கு நகர செயலா் ராமமூா்த்தி, மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளா் சுமதி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் முதல்வருக்கு வரவேற்பு அளித்தனா்.

