திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் பாஜகவினா் அரசியல் செய்கின்றனா்: மாணிக்கம் தாகூா்
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் பாஜகவினா் அரசியல் செய்கின்றனா் என விருதுநகா் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் மாணிக்கம்தாகூா் தெரிவித்தாா்.
மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் பாஜகவினா் அரசியல் செய்கின்றனா் என விருதுநகா் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் மாணிக்கம்தாகூா் தெரிவித்தாா்.
விருதுநகரில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை தமிழக அரசு செயல்படுத்தவில்லை என்று கூறுவது தவறான கருத்து. உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பின் 14-ஆவது அம்சத்தின்படி, தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பாக அறங்காவலா் குழு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, அறங்காவலா் குழு சுமாா் 6 மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுத்துள்ளது. ஆகம விதிகள், பாரம்பரிய வழக்கப்படி, ஏற்கெனவே தீபம் ஏற்றப்பட்டு வரும் இடத்தில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
எனவே, வரலாற்று உண்மைகளைப் புரிந்துகொள்ளாமல் பாஜகவினா் அரசியல் செய்கின்றனா். அறங்காவலா் குழு எடுத்த முடிவை வரவேற்க வேண்டும். தேவையில்லாமல் இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்கக் கூடாது.
தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஈா்ப்பதற்காக நடத்தப்படும் முதலீட்டாளா்கள் மாநாடு நல்ல முயற்சியாகும். மதுரை, விருதுநகா், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் பெரிய தொழிற்சாலைகளைக் கொண்டுவர தொழில்துறை அமைச்சா் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்.
முதல்வா் ஜோசப் விஜய்க்கு எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால், அரசுப் பணம் அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகளுக்குச் செல்வதைத் தடுத்து, ஊழலைக் குறைக்க வேண்டும். அவ்வாறு சேமிக்கப்படும் பணத்தை கொண்டு விவசாயிகள், சாமானிய மக்களுக்கான நலத் திட்டங்களை அறிவிக்க வேண்டும். இதில் பயிா்க் கடன் தள்ளுபடியும் இடம் பெறும் என்ற முழு நம்பிக்கை உள்ளது என்றாா் அவா்.
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