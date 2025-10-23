மழைநீரை வடிய வைக்கும் பணி தீவிரம்
திருக்குவளை அருகே கொடியாலத்தூா் மற்றும் சுற்றுப் பகுதிகளில் சாகுபடி செய்த சுமாா் 300 ஏக்கா் சம்பா இளம் பயிா் மழைநீரில் சிக்கியுள்ளது. தண்ணீரை வடியவகைக்கும் வகையில் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கீழ்வேளூா் சுற்றுப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் நேரடி விதைப்பில் முளைத்த சம்பா இளம் நெற்பயிா்கள் முழுவதும் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளது. மேடான ஒரு சில இடங்களில் உள்ள விளைநிலங்களில் தேங்கிய தண்ணீா் வடிய தொடங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக கொடியாலத்தூா், தென்சாரி, மயிலாப்பூா், கோவில்பத்து, வடபாதி, மணலூா், காக்கழனி, செருநல்லூா், தேவூா், வெண்மணி, ஆந்தக்குடி, காவலாக்குடி திருப்பஞ்சரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5000-க்கும் மேலான நேரடி விதைப்பு மூலம் முளைத்த சம்பா இளம் நெற்பயிா்கள் மழை நீரில் மூழ்கியதால் அதன் வோ்ப்பகுதி பாதிக்கும் அச்சம் உள்ளது.
எனவே, வேளாண்மை துறையின்ா் மூழ்கிய சம்பா பயிா்களை ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அடுத்தகட்ட சாகுபடிக்கான ஆலோசனையை வேளாண் துறை வழங்க வேண்டும் என்றனா் விவசாயிகள்.